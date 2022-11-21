Подмосковье 21 ноября 2022, 17:16 Центр рассеянного склероза начал работать в Раменском

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Центр рассеянного склероза и нейроиммунологических заболеваний начал работать в областной больнице Раменского. Это уже седьмой центр рассеянного склероза, открывшийся в Подмосковье. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Зампред уточнила, что центр в Раменском будет курировать шесть территорий — Жуковский, Люберцы, Дзержинский, Котельники, Лыткарино и Бронницы.

«Жителям Раменского и ближайших округов теперь не надо ездить за медпомощью к специалистам в МОНИКИ, получить лечение можно в ближайшем к дому центре рассеянного склероза», — отметила Светлана Стригункова.

Специалисты центра будут консультировать пациентов как с установленным диагнозом, так и тех, кто имеет различные жалобы или нарушения со стороны нервной системы. Лечение будут осуществлять бесплатно, по полису ОМС.

В Московской области ранее были открыты центры рассеянного склероза в МОНИКИ, Московской областной больнице имени Розанова в Пушкино, а также в больницах в Одинцове, Ногинске, Химках и Подольске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2023 году 12 миллиардов рублей из бюджета Подмосковья направят на здравоохранение.

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