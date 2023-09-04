Подмосковье 04 сентября 2023, 12:25 Центр производства и хранения упаковочных материалов построят в Серпухове Unsplash

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В Серпухове построят комплекс упаковочных материалов. Новое здание войдет в состав компании «Артпласт», которая с 1997 года выпускает упаковку и одноразовую посуду.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья уточнили, что объем инвестиций в новый проект составит 85 миллионов рублей.

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Завод построит компания «Топ Лайн». На площади более 1,4 тысячи «квадратов» разместят новые технологические линии, где будут делать полиэтилен для создания готовой продукции. В результате, мощности инвестора увеличатся до 20 тысяч тонн изделий в год. Будет создано 12 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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