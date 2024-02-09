Подмосковье 09 февраля 2024, 13:31 Центр продаж автомобилей построят в Одинцове в 2025 году Фото: ООО «РД+Проект»

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Новый центр продажи автомобилей появится в Одинцове. Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного Совета Московской области уже одобрила облик здания.

«Основным назначением нового проектируемого объекта является обеспечение хранения, продажи и обслуживания легковых автомобилей. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 29 новых рабочих мест», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Строительство двухэтажного здания завершится в 2025 году. Центр продаж разделят на две функциональные зоны: выставочный зал с офисной зоной обслуживания клиентов и блок техобслуживания автомобилей.

«Авторы предлагают простое и элегантное решение — традиционный павильон с большим количеством витражного остекления, формирующего прозрачное, обозреваемое пространство автомобильного центра», — подчеркнула главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Прилегающую территорию также благоустроят — там организуют парковочные места для посетителей и установят малые архитектурные формы.

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