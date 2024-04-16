Эксклюзив 16 апреля 2024, 14:38 Центр «Призма» из Подмосковья победил на всероссийском конкурсе технологических кружков Медиасток.рф

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Подмосковный центр молодежного инновационного творчества в Котельниках «Призма» победил в V всероссийском конкурсе технологических кружков. О том, как заинтересовать детей компьютерным моделированием, работой на 3D-принтере и станках ЧПУ, 360 рассказала руководитель центра Элина Розанова.

По ее словам, победителями их ученики становятся уже второй раз.

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«Мы участвуем во всероссийском конкурсе технологических кружков уже третий раз, наши ребята уже побеждали и в прошлом году, но сам центр в треке „Среда. Развитие кружков“ победил впервые. Всего на конкурс подали заявки около 700 участников», — рассказала Розанова.

Пять лет назад, в 2018 году, появилась идея открыть центр детского развития, но через несколько месяцев решили подать заявку на субсидию Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области для создания центра молодежного инновационного творчества.

«Мы выиграли конкурс, закупили высокотехнологичное оборудование, у нас получилось создать инновационную среду, некую инфраструктуру, которая позволила вести сложные инженерные занятия, которые требуют специфического оборудования и навыков», — добавила Розанова.

Полученная субсидия позволила закупить 3D-принтер, станки ЧПУ, столярные станки, образовательные конструкторы, оборудование для виртуальной реальности, ноутбуки, компьютеры, проекторы, интерактивные доски — все то, без чего невозможно качественно провести занятия.

«У нас два главных направления обучения. Это ИТ и инженерно-техническое направление. Также у нас есть столярная мастерская и программа по робототехнике, и, конечно, многие другие кружки. В том числе занятия по подготовке к школе», — пояснила Розанова.

Как отметила Элина Розанова, всего в центре учатся 150 детей, а самому младшему 5 лет — он занимается в кружке робототехники. Чтобы определиться с выбором курса, преподаватели рекомендуют записаться на несколько пробных уроков.

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