Центр притяжения патриотов. В Подольске открыли «Дом Юнармии»

В Подольске открылся центр подготовки юных патриотов. Пять тысяч школьников смогут готовиться к военным состязаниям в новом «Доме Юнармии».

Одиннадцатиклассиница Софья Лаврентьева за тринадцать секунд разберет и соберет автомат Калашникова, на пистолет Макарова у нее уходит в два раза меньше времени. Девушка в юнармейском отряде уже более пяти лет и фору даст любому мальчишке. По ее словам, она ни разу не пожалела о своем выборе. Хотя тренировки порой бывают по два раза в день, а на руках остаются мозоли, Софья гордится собой и своими товарищами.

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«Конечно, хочется, чтобы это продвигалось дальше: было новое оборудование, автоматы. Младшие классы тоже подтягиваются к нам, стремятся стать такими же, хотят участвовать в соревнованиях», — рассказала юнармеец отряда «Будимир» Софья Лаврентьева.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь у юнармейцев Подольска и близлежащих городов появился свой центр подготовки. «Дом Юнармии» открылся на базе Быковской школы. Здесь есть все для подготовки к военным состязаниям: три лазерных тира, полоса препятствий и полсотни макетов оружия. Тут будут заниматься 32 отряда.

Источник фото: телеканал «360»

«Дом Юнармии» в Подольске — второй по счету, который открыли в Подмосковье. Первый появился 1,5 месяца назад в Ногинске. Он базируется в местном центре допризывной подготовки молодежи. Там тоже учат обращаться с оружием, ходить строем, проводят спортивные тренировки. Но подольское отделение — самое многочисленное в регионе. В нем состоят 1,3 тысячи подростков.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы не стремимся к увеличению численности. Но если детям интересно то, что мы предлагаем, — это и есть ответ», — отметил исполнительный директор движения «Юнармия» Денис Заикин.

Источник фото: телеканал «360»

Подольский «Дом Юнармии» сможет объединить до пяти тысяч юных патриотов. Одной только физподготовкой дело не ограничится. Скоро ребята начнут готовить цикл мероприятий, повещенных 75-летию Победы.