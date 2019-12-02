Центр притяжения патриотов. В Подольске открыли «Дом Юнармии»
Одиннадцатиклассиница Софья Лаврентьева за тринадцать секунд разберет и соберет автомат Калашникова, на пистолет Макарова у нее уходит в два раза меньше времени. Девушка в юнармейском отряде уже более пяти лет и фору даст любому мальчишке. По ее словам, она ни разу не пожалела о своем выборе. Хотя тренировки порой бывают по два раза в день, а на руках остаются мозоли, Софья гордится собой и своими товарищами.
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«Конечно, хочется, чтобы это продвигалось дальше: было новое оборудование, автоматы. Младшие классы тоже подтягиваются к нам, стремятся стать такими же, хотят участвовать в соревнованиях», — рассказала юнармеец отряда «Будимир» Софья Лаврентьева.
Теперь у юнармейцев Подольска и близлежащих городов появился свой центр подготовки. «Дом Юнармии» открылся на базе Быковской школы. Здесь есть все для подготовки к военным состязаниям: три лазерных тира, полоса препятствий и полсотни макетов оружия. Тут будут заниматься 32 отряда.
«Дом Юнармии» в Подольске — второй по счету, который открыли в Подмосковье. Первый появился 1,5 месяца назад в Ногинске. Он базируется в местном центре допризывной подготовки молодежи. Там тоже учат обращаться с оружием, ходить строем, проводят спортивные тренировки. Но подольское отделение — самое многочисленное в регионе. В нем состоят 1,3 тысячи подростков.
«Мы не стремимся к увеличению численности. Но если детям интересно то, что мы предлагаем, — это и есть ответ», — отметил исполнительный директор движения «Юнармия» Денис Заикин.
Подольский «Дом Юнармии» сможет объединить до пяти тысяч юных патриотов. Одной только физподготовкой дело не ограничится. Скоро ребята начнут готовить цикл мероприятий, повещенных 75-летию Победы.