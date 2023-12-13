Подмосковье 13 декабря 2023, 10:19 Центр помощи женщинам в трудной жизненной ситуации открылся в Лобне Телеканал «360»

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Кризисный центр открылся на улице Юности в Лобне. Соцработники, психологи и юристы помогают женщинам в трудной жизненной ситуации наладить отношения с родственниками, восстановить документы, найти работу и жилье.

Женщины даже с грудными детьми могут жить и решать свои проблемы в комфортных условиях в новом центре «Надежда» по адресу: Лобня, улица Юности, 17.

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«Любая женщина, которая попала в сложную жизненную ситуацию и нуждается в помощи, должна знать, что есть такое место, куда можно прийти. Поэтому мы очень рады тому, что такое прекрасное место красивое, чистое, удивительно светлое, появилось в Лобне», — сказала руководитель московского центра «Дом для мамы» Мария Студеникина.

Еще одно немаловажное направление в работе центра — профилактика абортов и отказов от ребенка. Как показывает практика работы временных приютов в других городах, женщины, обратившиеся за помощью, сохраняют жизнь будущим детям и не отказываются от них.

Руководит центром «Надежда» настоятель Серафимовского храма Лобни Сергий Киреев. Освятил центр управляющий епархией, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

«Мы благодарим администрацию города Лобня, которая дала это помещение в аренду безвозмездную. Мы надеемся, что это будет долгосрочный проект, и он покажет свою пользу и необходимость», — сказал епископ.

Благодаря помощи Лобненского благочиния, благотворительного фонда «Исток», администрации города и меценатов в центре есть все, что нужно для жизни: спальни, уютная кухня, бытовая техника. В центре категорически запрещено курить и употреблять алкоголь. Каждая женщина обязательно трудится: как правило, это простая надомная работа, которая позволяет получить дополнительный доход.

«Мы очень давно ждали этого, не в каждом городе есть кризисный центр. Очень хорошо, что он теперь есть в Лобне. Особенно приятно, что это накануне Года семьи», — сказала председатель Лобненского отделения Союза женщин России Нина Серегина.

Помощь в кризисном центре оказывают безвозмездно. Сначала договор заключается на месяц, во время которого женщина должна решить, действительно ли она хочет изменить свою жизненную ситуацию. Затем договор может быть продлен. Обстоятельства бывают разными, поэтому отсутствие документов, справок и медкарты значения не имеет.

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