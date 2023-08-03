Подмосковье 03 августа 2023, 14:39 Центр помощи военнослужащим в Истре передал дополнительное снаряжение бойцу СВО Пресс-служба Администрации городского округа Истра

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Истринский центр помощи военнослужащим и их семьям передает добровольцам дополнительное снаряжение при отправке в зону специальной военной операции. Такую помощь получил Владимир, недавно заключивший контракт с министерством обороны.

Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба администрации городского округа Истра Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба администрации городского округа Истра

Владимир ранее служил в подразделении Воздушно-десантных войск, а теперь решил стать добровольцем. Он встанет в ряды братьев по оружию из 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной дивизии, солдаты которой с первых дней участвуют в спецоперации. Они уже проявили себя в боях под Киевом и на Соледаро-Бахмутовском направлении.

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«Я не мог сидеть сложа руки и решил защитить свой народ и свою страну», — поделился Владимир.

В качестве дополнительного снаряжения боец получил спальный мешок и рюкзак со всем необходимым: от предметов личной гигиены и одежды до тактической аптечки и горелки.

Уже более 180 добровольцев из Истры заключили контракт с Министерством обороны Российской Федерации с марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам спецоперации и их семьям.

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