Подмосковье 23 февраля 2023, 16:39 Центр помощи участникам СВО открыли в Королеве

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В День защитника Отечества в Королеве открыли центр помощи участникам спецоперации. В учреждении военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО, смогут получить социальную помощь и льготы.

В центре на проспекте Космонавтов, 20А бойцам помогут решить вопросы с детским садом, школой и кружками для своих детей и воспользоваться услугами психолога.

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«В нашем новом центре будут проходить регулярные встречи раз в месяц, чтобы мы могли, общаясь друг с другом, понимать масштабы работы, дорабатывать изъяны, выслушать предложения по улучшению центра и многое другое», — заявил глава округа Игорь Трифонов.

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По воскресениям в Королеве проходят благотворительные акции по сбору гуманитарной помощи. Пункты находятся в молодежном центре «Космос» и центре «Надежда». Туда можно принести продукты, медикаменты и теплые вещи.

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