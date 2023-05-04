Подмосковье 04 мая 2023, 13:33 Центр помощи семьям военнослужащих в Истре отработал около 600 обращений

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Центр помощи в Истре отработал около 600 обращений от бойцов СВО и их родственников. Волонтеры оказывают военным и их семьям материальную, юридическую и психологическую помощь, а также помощь в получении документов и медицинских услуг.

В работе центра задействованы 15 волонтеров. Ежедневно они принимают заявки и собирают необходимые вещи, о которых просят сами солдаты.

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Бойцов обеспечивают полной экипировкой. Также каждый военнослужащий получает рюкзак, в котором есть теплые вещи, гигиенические средства, фляжки, балаклавы, шоколад, спальный мешок и тактическая аптечка.

«Достаточно слаженно и организовано работает наша команда. Команда в первую очередь сотрудников администрации, активных волонтеров нашего истринского городского округа. Поэтому все наши бойцы, идущие служить, защищать нашу родину по контракту, имеют высокий боевой дух и настрой на победу», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Центр помощи в Истре работает каждый день с 9:00 до 22:00. Он находится по адресу: площадь Революции, дом № 5.

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