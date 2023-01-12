Подмосковье 12 января 2023, 15:29 Центр помощи семьям мобилизованных в Балашихе обработал 1,8 тысячи обращений за 3 месяца

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Центр помощи семьям мобилизованных работает в Балашихе уже три месяца. За это время поступило около 1800 обращений, практически по всем из них удалось найти решения.

Много вопросов было по губернаторским выплатам для мобилизованных в 200 тысяч рублей.

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«Когда у семей возникали такие вопросы, мы старались оперативно связываться с министерством соцразвития Московской области, уточнять правильность данных. Успокоить близких и родных. Очень радостно, что после такой слаженной совместной работы многие семьи получали выплаты», — рассказала директор МБУ «КМЦ „Семья“» Юлия Степанова.

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В первые недели работы центра особенно часто обращались за психологической помощью.

«Стараемся успокоить жен, мам и донести, что женская вера, любовь и сила — это самый сильный мотиватор для наших мужчин. И если они на фронте будут знать, что здесь их близким помогают, поддерживают, то они будут защищать родину с другим настроением», — сказала директор МБУ «КМЦ „Семья“» Юлия Степанова.

Около 40% всех обращений специалисты центра решают самостоятельно. Они доносят информацию, а также передают заявки и запросы в компетентные органы и управления, которые после связываются с семьями мобилизованных.

Центр помощи родственникам мобилизованных в Балашихе находится по адресу: Московский проезд, дом № 13. Телефон: +7 901 584-02-70.

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