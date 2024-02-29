Подмосковье 29 февраля 2024, 15:28 Центр помощи семьям и детям «Мытищинский» отметил 30-летие пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Семейный центр помощи «Мытищинский» отметил День рождения. За 30 лет работы он стал временным приютом для более чем двух тысяч детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Центр помощи «Мытищинский» предоставляет воспитанникам не только убежище, питание и одежду, но и создает атмосферу домашнего уюта и тепла. Специалисты помогают в сложных жизненных обстоятельствах, разрешают конфликты между родителями, поддерживают приемные семьи и предоставляют психологическую поддержку.

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Несмотря на все усилия воспитателей, чтобы сделать пребывание детей в центре максимально комфортным, ничто не может заменить настоящий дом и семью. Очень важно, чтобы дети вырастали в окружении любви, радовались каждому новому дню и чаще улыбались. Эта миссия центра особенно актуальна сегодня: 2024-й объявлен Годом Семьи и сохранения традиционных ценностей.

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