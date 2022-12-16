Подмосковье 16 декабря 2022, 16:18 Центр помощи при ДТП в Раменском принял обращения от 18 тысяч водителей с начала года

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Более 18 тысяч водителей проконсультировал центр помощи при ДТП в Раменском с момента открытия в 2021 году. Всего в Московской области насчитывается 14 подобных центров.

За год участники более 9 тысяч ДТП получили квалифицированную помощь сотрудников центра в Раменском. Таким образом, количество автомобилей, попавших в ДТП и ожидающих его оформления, сократилось в городском округе.

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В 60% случаев дорожно-транспортных происшествий без пострадавших транспортные средства были оперативно убраны с проезжей части, что снизило продолжительность заторов. Кроме того, число выездов экипажей Госавтоинспекции в 2022 году сократилось на 38%.

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Вместе с центром помощь участникам ДТП может оказать «горячая линия» центра безопасности дорожного движения Московской области. Специалисты дистанционно проконсультируют жителей по вопросам оформления документов. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 444-58-34.

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