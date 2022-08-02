Центр помощи при ДТП в Балашихе принял 26 тысяч водителей за год

С момента открытия Центра помощи при ДТП в Балашихе прошел уже год. За это время помощь при авариях без пострадавших смогли получить более 26 тысяч водителей. Примерно 64% из них получили квалифицированные консультации по оформлению ДТП непосредственно в самом центре.

Центр в Балашихе стал уже 11 по счету в Подмосковье. После его открытия на дорогах округа уменьшилось количество машин, которые попали в аварию и были вынуждены ждать на дорогах его оформления.

«На дорогах городского округа сократилось число автомобилей, попавших в ДТП и ожидающих его оформления — в 60% ДТП без пострадавших автомобили были оперативно убраны с проезжей части, что снизило продолжительность заторов, также до 73% сократилось число выездов экипажей ГИБДД», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Как уточнили в МТДИ, на текущий момент в Подмосковье такие центры работают в 14 округах. Вместе с горячей линией они образуют Службу помощи при ДТП в Московской области. Специалисты могут помочь правильно оформить все документы, помощь предлагается как дистанционная, так и в самом центре. Телефон горячей линии помощи при ДТП без пострадавших на территории Московской области: 8 (800) 444-58-34.