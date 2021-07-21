Центр помощи при ДТП в Балашихе откроют летом этого года. Он расположится на шоссе Ильича. Об этом стало известно на 14-м заседании Совета депутатов городского округа.

Центры помощи при ДТП планируют открыть в 18 городах Подмосковья. Свою работу они начали уже в 10 муниципалитетах. Проект «Служба помощи при ДТП Московской области» реализуют с 2018 года.

«Открыта круглосуточная горячая линия в тех городах, где работают центры помощи для тех случаев, если произошло ДТП без пострадавших, когда вред нанесен только имуществу. В день в одном округе таких происходит 20-25. Водитель звонит на номер 112, операторы выясняют обстоятельства и соединяют с горячей линией, где попавшему в ДТП постараются помочь оформить документы прямо на месте по телефону. Это может быть просто расписка, извещение к европротоколу, который заполняется, когда ущерб менее 100 тысяч рублей, либо до 400 тысяч, когда машина моложе 2018 года», — пояснила гендиректор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения Московской области» Светлана Заболоцкая.

В самом Центре помощи при ДТП помогают разобраться с виновником аварии, если он не определен. Все услуги службы предоставляются бесплатно. В Балашихе открытие поста запланировано этим летом, уже произведен ремонт за счет средств городского бюджета.

Депутаты единогласно поддержали инициативу открытия центра и приняли решение о выделении помещения службе сроком на 1,5 года.