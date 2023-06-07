Подмосковье 07 июня 2023, 11:08 Центр помощи при ДТП открылся в Пушкино

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Пятнадцатый по счету центр помощи водителям, попавшим в ДТП, открылся в Подмосковье. Теперь помощь специалистов можно будет получать в Пушкино.

«Это большой проект, и он дальновидный. Первое и самое главное — это бесплатная помощь гражданам, которые оказались в непростой ситуации на дороге. ДТП — это всегда стресс. Кто-то может запаниковать, растеряться», — говорит заместитель главы администрации округа Пушкинский Михаил Прибытков.

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Центры помощи водителям организуют в муниципалитетах с высокой транспортной загрузкой. Они уже показали свою эффективность: время нахождения участников ДТП на проезжей части сократилось, а количество выездов экипажей ГИБДД снизилось почти на 50%.

«Такие центры уже есть в Мытищах, в Сергиевом Посаде и других городах. Очень хорошие отзывы. Люди уже не стоят подолгу и не ждут, когда их оформят. Сами подъезжают, все быстро происходит», — отметил начальник ОГИБДД «Пушкинский» Сергей Попович.

Специалисты центра окажут не только информационно-правовую поддержку, но и готовы ответить на вопросы по телефону горячей линии.

«В Системе-112 зададут всего лишь два вопроса: „есть ли пострадавшие“, и „есть ли разлив топлива“? Если ответы отрицательные, водителей переключают на нашу горячую линию. Им предлагается либо оформить протокол на месте, либо приехать в центр для оформления», — рассказала генеральный директор РОО «СБДД» Московской области Ирина Скалябина.

Следующий Центр помощи водителям при ДТП планируют открыть в ближайшее время в Богородском округе.

Ежегодное обращение губернатора Московской области к жителям состоится 7 июня. Андрей Воробьев отчитается об основных достижениях в различных сферах и обозначит планы развития региона на ближайшее время.