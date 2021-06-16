Центр помощи детям открылся в Черноголовке

В Черноголовке открылся центр помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Его цель — создание альтернативной службы для оказания социальной, материально-бытовой, правовой и психологической поддержки.

«Мы планируем сотрудничать со всеми службами системы профилактики городского округа Черноголовка — это отдел социальной защиты населения, отделение участковой социальной службы, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и, конечно, администрация города», — пояснила Наталия Рамзайцева, директор центра «Приоритет дети».

Учредителем центра является компания «Август». Все финансовые затраты она берет на себя. Сейчас в центре занимаются более 80 ребят из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Мы доставляли этим семьям, которые в трудной жизненной ситуации, продовольственные заказы, мы одевали и обували детей в этих семьях, мы осуществляли репетиторскую подготовку. До пандемии мы отправляли их в лагеря», — рассказала Елена Ускова, председатель наблюдательного совета центра «Приоритет дети».

Новому центру рады не только дети, но и все службы системы профилактики.

«Это очень сильное подспорье и администрации, и комиссии по делам несовершеннолетних. То есть это такой, надеюсь, что будет очень эффективный инструмент по решению множества городских проблем», — поделился Олег Егоров, глава городского округа Черноголовка.