Подмосковье 11 августа 2023, 16:49 Центр подготовки кадров для сферы туризма начал работать в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Федеральный ресурсный центр подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства начал работать в Московской области. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Подмосковье включено в число трех флагманских регионов, где теперь располагается федеральный ресурсный центр подготовки кадров для туристической отрасли на базе РГУТИС», — сообщил министр Василий Кузнецов.

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Бесплатное обучение начнется в середине сентября и закончится в декабре. Слушатели получат дипломы о профессиональной переподготовке.

«В 2023 году в образовательных программах Центра примут участие 500 сотрудников туристической сферы Московской области», — рассказал ректор РГУТИС Александр Федулин.

В центре будут преподавать 10 программ. Среди них «Стратегическое планирование развития туризма на региональном и муниципальном уровнях», «Технологии туроператорской и турагентской деятельности», «Школа экскурсионного мастерства», «Управляющий гостиничным комплексом» и другие.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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