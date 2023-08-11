11 августа 2023, 16:49
Центр подготовки кадров для сферы туризма начал работать в Подмосковье
Федеральный ресурсный центр подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства начал работать в Московской области. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Подмосковье включено в число трех флагманских регионов, где теперь располагается федеральный ресурсный центр подготовки кадров для туристической отрасли на базе РГУТИС», — сообщил министр Василий Кузнецов.
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Бесплатное обучение начнется в середине сентября и закончится в декабре. Слушатели получат дипломы о профессиональной переподготовке.
«В 2023 году в образовательных программах Центра примут участие 500 сотрудников туристической сферы Московской области», — рассказал ректор РГУТИС Александр Федулин.
В центре будут преподавать 10 программ. Среди них «Стратегическое планирование развития туризма на региональном и муниципальном уровнях», «Технологии туроператорской и турагентской деятельности», «Школа экскурсионного мастерства», «Управляющий гостиничным комплексом» и другие.
Подать заявку на участие можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
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Туризм
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