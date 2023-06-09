Подмосковье 09 июня 2023, 17:18 Центр поддержки военнослужащих и их семей в Химках решил более 500 вопросов жителей

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Центр поддержки участников СВО и их семей работает в Химках год. За это время специалисты помогли решить вопросы 500 жителям округа, а также собрали почти 140 тонн гумпомощи. Об этом рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.

«Большинство касались юридических консультаций, зачисления в детские сады вне очереди, бесплатной записи детей в спортивные секции и творческие кружки, льгот при оплате коммунальных услуг. С каждой семьей мы установили личный контакт, закрепили кураторов, которые на связи с родными 24/7», — подчеркнул Волошин.

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Отмечается, что активное участие в работе центра принимают трудовые коллективы, предприниматели и депутаты. Все желающие могут принести гумпомощь и письма со словами поддержки по адресу: Химки, улица 9 Мая, 18Б.

«В центре помогают оформить выплаты и документы, а также пройти адаптацию после ранения и получить психологическую помощь. После реабилитационного периода сотрудники фонда проведут переобучение ветеранов СВО и помогут в дальнейшем трудоустройстве», — рассказала депутат Ирина Беляева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев оценил работу фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Он подчеркнул, что уже посетил офис регионального отделения фонда и призвал всех глав муниципальных образований Подмосковья ознакомиться с работой организации.

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