Подмосковье 12 мая 2023, 16:33 Центр поддержки семей военнослужащих в Солнечногорске отработал более 600 обращений с сентября

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Центр поддержки участников СВО и их семей в Солнечногорске открылся в сентябре 2022 года. За это время сотрудники получили и обработали 639 обращений.

В Солнечногорске ведется активная работа по поддержке мобилизованных и членов их семей.

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По адресу улица Красная, дом 124, работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Обратиться за помощью можно лично или по телефону круглосуточной горячей линии 8 (800) 201-67-47.

Специалисты центра оказывают психологическую, юридическую и адресную помощь семьям военнослужащих. Так, по просьбе жены одного из бойцов СВО в квартире заменили радиаторы отопления, которые плохо грели.

Также в округе создан альянс благотворительных фондов «Золотые руки ангела», «Зов сердца», «Зов матерей», «Солнечногорские покрова», «Все для фронта, все для победы» и «Дари добро». Они помогают участникам СВО.

«Мы с первых дней специальной военной операции активно включились в помощь нашим бойцам, их семьям. Помогаем госпиталям, для снабжения гуманитарной помощью местного населения открыли отделение фонда в Мариуполе», — рассказал куратор благотворительного фонда «Дари добро» Дмитрий Литовка.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе введена единовременная выплата участникам СВО, заключившим контракт с 21 сентября 2022 года. Их семьи освобождаются от платы за детсад и принимаются в дошкольные учреждения без очереди, школьники и учащиеся колледжей могут бесплатно получить питание. Также бесплатно можно заниматься в продленке с первого по шестой класс, кружках и секциях.

Бесплатное соцобслуживание на дому предусмотрено для пожилых родителей бойцов СВО, а дети в возрасте от семи до 15 лет могут бесплатно отдохнуть в подмосковном оздоровительном лагере.

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