Подмосковье 27 февраля 2024, 13:02 Центр поддержки семей военнослужащих в Одинцове принял почти 2 тысячи заявок с 2022 года Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Центр поддержки семей военнослужащих работает в Одинцове с октября 2022 года. За это время специалисты обработали более 1,8 тысячи обращений.

Начальник управления социального развития администрации Одинцовского округа Ирина Баженова сообщила, что сотрудники центра работают по нескольким направлениям. Они помогают с поиском работы, устройством детей в образовательные учреждения, уходом за пожилыми родственниками, оказывают психологическую поддержку, организуют юридические консультации.

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«Поддержка семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, входит в число наиболее приоритетных задач, которые стоят перед органами местного самоуправления. С момента открытия в центре зафиксировали уже 1839 обращений. Все обратившиеся смогли получить необходимую помощь», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Центр поддержки семей военнослужащих находится по адресу: Одинцово, Можайское шоссе, дом № 71 — торговый центр «Дубрава». По будням прием ведется с 09:00 до 18:00, по субботам — с 10:00 до 15:00, а воскресенье — выходной. Задать свой вопрос также можно во время работы центра по телефону горячей линии +7 (495) 181-90-03 и с помощью чат-бота в Telegram.

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