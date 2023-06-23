Подмосковье 23 июня 2023, 15:30 Центр поддержки семей участников СВО в Истре отработал более тысячи заявок с сентября

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Центр поддержки участников СВО и их семей работает в Истре с сентября 2022 года. За этом время сотрудники получили более тысячи обращений.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева посетила Центр поддержки участников СВО и их семей в ходе рабочей поездки.

Центр сохранил свой прежний адрес, но с середины мая переехал со 2-го этажа здания на 1-й. Благодаря переезду условия для организации работы стали комфортнее.

Здесь собирают гуманитарную помощь и формируют посылки для участков СВО, оказывают психологическую, социальную и юридическую помощь членам семей наших военнослужащих. Для оперативного общения создана «горячая линия» и чат в Telegram, в котором на сегодняшний день более 1250 участников.

На базе центра работают и ведут прием сотрудники «Комитета семей воинов Отечества» и областного филиала регионального фонда «Защитники Отечества».

Одна из основных текущих задач — снаряжать экипировкой граждан, идущих на службу по контракту. В центре собирают рюкзаки и вещи первой необходимости для тех, кто отбывает в зону СВО после подписания контракта. На сегодняшний день уже отработано 114 таких заявок.

Центр поддержки участников СВО и их семей находится по адресу: Истра, площадь Революции, дом № 5. Контактный телефон: +7 926 707-13-58.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил священников за поддержку бойцов СВО.

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