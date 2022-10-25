Центр поддержки семей мобилизованных открылся в Красногорске | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 00:37 Центр поддержки семей мобилизованных открылся в Красногорске Телеканал «360»

Читать 360tv в

Красногорскому центру поддержки семей мобилизованных выделили здание. Теперь разнопрофильные специалисты центра консультируют не только по телефону горячей линии, но и прямо в штабе.

«Наш центр призван к тому, чтобы мы решали социальные вопросы, вопросы здравоохранения, очень много поступает вопросов, связанных с помощью многодетным семьям, которые остались без единственного кормильца, человека, который нес нагрузку. И вот сейчас семьи нуждаются в какой-то поддержке», — сказала координатор центра поддержки семьям мобилизованных Наталья Фаттахова.

Реклама

Семьям мобилизованных помогают с оформлением ипотечных и кредитных каникул, материальной помощи, бесплатного питания в школах, оказанием психологической помощи и многим другим. Глава округа Дмитрий Волков посетил центр и обозначил главные задачи.

Реклама

«Поступили задачи по единовременным выплатам. Мы отрабатываем в ручном режиме, у нас коммуникация с Минсоцразвития», — рассказал Дмитрий Волков.

В центре также можно принять участие в сборе помощи для мобилизованных. Волонтеры, местные жители и предприниматели продолжают оказывать всевозможную поддержку. Всех желающих ждут по адресу: Красногорск, улица Речная, дом 20, корпус 1.

Ранее глава региона Андрей Воробьев пригласил проживающих близко к зоне СВО временно переселиться в Подмосковье.