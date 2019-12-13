Воспитать гениев. Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей открылся в Долгопрудном

Центр поддержки одаренных детей базируется в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы. Сегодня состоялось его торжественное открытие. Управление филиалами центра взяла на себя примаковская гимназия. Школьники будут проходить интенсив по разным направлениям. Основные профили центра — «наука», «спорт», «искусство».

Центр работает по аналогии с сочинским «Сириусом» и будет открыт круглый год. С детьми здесь работают лучшие педагоги и тренеры Подмосковья. Чтобы попасть сюда — нужно пройти конкурсный отбор. Телеканал «360» решил разобраться — чем же отличается учебная программа Физтех-лицея имени П. Л. Капицы от обычных школ?

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Именно это учебное заведение стало одной из площадок Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Московской области. В самом разгаре — научная смена. Семен — девятиклассник из Королева. Отличник, лучший ученик в своей параллели. У него обычные одноклассники, кто рисует, кто в футбол играет, а кто-то просто хороший человек, не хватает звезд с неба. Центр дал Семену путевку в другой мир.

«Региональный центр предоставил очень качественных преподавателей, которые так или иначе были связаны с составлением олимпиады, то есть они понимают в этих делах лучше всего», — сказал Семен Коновалов, ученик 9 класса.

Под руководством лучших преподавателей Семен смог разработать свой проект по выращиванию ряски в космосе.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Это нужно для оптимизации системы на космическом корабле. Чтобы космонавтам комфортно жилось, и они не зависели от поставок с земли. То есть можно будет и другие планеты колонизировать», — сказал Семен Коновалов, ученик 9 класса.

Здесь Семен начал общаться со сверстниками, на которых ему хочется равняться. Вот, например, с такими, как Вадим Ерин. Этой ночью школьник прилетел из Катара. Привез золотую медаль Международной естественно-научной олимпиады юниоров.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Были ребята из 70 стран, но сборная России довольно-таки успешно участвует, потому что, по сравнению с другими странами, у нас очень хорошая и система отбора, и подготовки участников», — сказал Вадим Ерин, ученик Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

Управление центром поддержки одаренных детей взяла на себя гимназия имени Е. М. Примакова. Сейчас школьники могут поучаствовать в тематических сменах по трем направлениям — «искусство», «спорт» и «наука». Интенсив по искусству талантливые дети проходят в стенах Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Спорт — на площадке в подмосковном Раменском. А теперь есть своя база и у научного направления — в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы в Долгопрудном.

Источник фото: телеканал «360»

«Региональный центр для одаренных детей проводит интенсивные профильные образовательные программы, на которые приезжают дети со всего региона, которые уже показывают высокие результаты на олимпиадах, на протяжении семи дней наши ребята готовятся с самыми лучшими преподавателями региона, самого высокого уровня олимпиадам», — сказала Майя Майсурадзе, директор гимназии имени Е. М. Примакова.

Что нужно сделать, чтобы попасть в команду мечты?

«Регистрация на программы открыта, она происходит на официальном сайте олимпиадного центра, где каждый ребенок может подать свою заявку», — сказала Майя Майсурадзе, директор гимназии имени Е. М. Примакова.

Центр выявления и поддержки талантливых детей был создан еще в июле этого года. В тематических сменах успели принять участие полторы тысячи школьников Подмосковья. Площадок, которые могут принять ребят, становится все больше.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

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«Это очень важное событие для жителей региона. Задача Центра — искать самых способных старшеклассников и помогать им приумножать свои знания. Для этого мы приглашаем тех, кто проявил способности в физике, астрономии, химии, экономике, литературе и МХК. Очень важно, что Центр работает не только очно, в аудиториях, но и дистанционно. Мы стараемся создать все условия для поиска и развития способных школьников, у нас таких очень много», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.», — сказала Ирина Каклюгина, министр образования Московской области.

Центр будет работать круглогодично. Одни школьники сменят других. Согласно официальным документам, так реализуется нацпроект «Образование». Но для участников — это не проект, а целая жизнь с воплощением идей, буднями в кампусе и задачами, решение которых выводит их на новый уровень собственной одаренности.