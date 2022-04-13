Центр поддержки инициатив организовал сбор гуманитарной помощи для жителей ЛДНР в Ногинске

Сбор гуманитарной помощи для жителей ЛДНР организовал Центр поддержки инициатив в Ногинске. С призывом не оставаться в стороне сотрудники обратились к своим коллегам и партнерам, откликнулись десятки организаций. Участие приняли разные округа Подмосковья.

«Это Подольск, Павловский Посад, Орехово-Зуево. Ветераны вооруженных сил собрали средства, на которые мы купили часть гумпомощи. Это московские организации, а также это коммерческие предприятия, которые нам продали товары с большой скидкой либо сами купили какие-то конкретные вещи по нашей просьбе», — сказала генеральный директор центра поддержки социальных и общественных инициатив Вера Носкова.

Все они понимают — жители Донецкой и Луганской Народных Республик серьезно пострадали от боевых действий. Кто-то потерял родных и близких, кто-то дом и все нажитое имущество. Им, как никогда, нужна поддержка. Внутри этих коробок — самое необходимое, в основном продукты питания и гигиены.

«Мы работаем вместе с региональным штабом оказания помощи, и ребята нам прислали тот необходимый перечень. Мы сейчас отправляем муку, различные крупы, масло подсолнечное, пряники, сладости небольшие. Отправляем мелкую бытовую технику, которая может пригодиться. Может быть не сейчас, а через какое-то небольшое время, когда наладится электроснабжение», — рассказала Вера Носкова.

Уже спустя сутки гуманитарный груз будет доставлен в Донецк.

Жители Богородского округа могут принятие участие в сборе гуманитарной помощи. Важно, чтобы все предметы были новыми — в цельной упаковке, с этикетками. С подробным списком необходимого можно ознакомиться на сайте Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с конца февраля собрали 800 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.