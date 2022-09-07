Центр подбора вакансий во «Вкусно — и точка» открылся в Ногинске | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 15:09 Поделиться Telegram

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Viber Центр подбора вакансий во «Вкусно — и точка» открылся в Ногинске pixabay.com

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В Ногинске открылся новый центр подбора вакансий компании «Вкусно — и точка». Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева назвала это важным событием для всего региона. Дело в том, что на рынке с его открытием появится примерно две тысячи рабочих мест.

«Наш регион и служба занятости активно развиваются, центры занятости прошли большой путь модернизации, стали удобнее. Работу можно найти даже из дома. В Подмосковье доступно свыше 100 тысяч вакансий — это значит, что каждый, кто ищет работу, сможет ее найти», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Новые вакансии особенно подойдут тем, кому нужно найти первое место работы, а также тем, для кого важен старт в карьере, кто хочет развития и роста. В рекрутинговом центре можно составить или поменять свое резюме вместе со специалистами, заняться рассмотрением подходящих вакансий, пройти собеседование и как можно скорее получить приглашение на рабочее место.

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