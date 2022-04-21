Центр по разработке препаратов защиты растений откроют в Черноголовке

В Черноголовке появится научный центр по разработке препаратов защиты растений. Реализацией проекта с общим объемом инвестиций в два миллиарда рублей займется ГК «Август».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с генеральным директором группы компаний Александром Усаковым все инвестиционные проекты, которые планируют претворить в жизнь в городском округе.

Научный центр с 200 рабочими местами должен появиться в Черноголовке в 2024 году. В планах «Августа» — возвести шесть семиэтажных домов для специалистов, на что потребуется еще два миллиарда рублей инвестиций.

«Для нас сотрудничество с флагманскими компаниями имеет принципиальное значение. Ответственные инвесторы, которые видят своей целью не просто наращивание прибыли, а технологический и научный рост, комплексное развитие территорий и заботу о людях, всегда могут рассчитывать на нашу поддержку», — подчеркнул губернатор Московской области.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев выразил признательность руководству группы компаний «Август» за серьезный подход к делу и заметные перемены в Черноголовке.

«Постараемся, чтобы новый масштабный проект, связанный с созданием научного центра, был успешно реализован и занял достойное место в аграрной отрасли и экономике Подмосковья», — сказал он.

Губернатор Подмосковья также вручил руководителю группы компаний награду «За заслуги перед Московской области» III степени.

В 2022 году ГК «Август» ввела в эксплуатацию в Черноголовке современный воспитательно-образовательный комплекс площадью более 13 тысяч квадратных метров. У основной компании группы — фирмы «Август» — в округе работает производство пестицидов и агрохимических продуктов, где трудятся 2500 человек.

ГК «Август» — самая большая на сегодня российская компания по разработке, производству и технологическому сопровождению применения химических средств защиты растений. У нее 60 филиалов в аграрных регионах страны, более 200 тысяч гектаров сельхозземель.

«Август» является одним из крупных налогоплательщиков в Московской области. В прошлом году в консолидированный бюджет региона группа компаний перечислила 384,3 миллиона рублей, в этом — уже более 150 миллионов.