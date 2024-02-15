Подмосковье 15 февраля 2024, 15:35 Центр по подготовке производственных кадров открылся на базе НПО «Энергомаш» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Дефицитных специалистов производственных профессий будут готовить в научно-производственном объединении «Энергомаш» в Химках. Ресурсный центр открылся на базе одного из цехов.

Программу обучения новых кадров разработали специалисты цеха.

Реклама

«Это новый для нас проект, такого нет пока ни на одном предприятии. Мы решили реализовать его у себя в цехе, так как у нас есть для этого все возможности: резервные станки и опытные токари, слесари, фрезеровщики, занимавшие призовые места в конкурсах профессионального мастерства, которые готовы обучить своей профессии», — рассказал начальник цеха подготовки производства Владимир Соловьев.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Программа рассчитана на шесть месяцев. Обучающихся оформляют как работников цеха, присваивают 3-й разряд. Уже во время обучения специалистам положена заработная плата. Наставники также получат выплаты. Сдав квалификационный экзамен, обучающийся может выйти на производство.

Уже сейчас обучение в ресурсном центре проходят шесть человек. Например, Максим Маров обучается у одного из лучших токарей научно-производственного объединения «Энергомаш» Александра Бардина. Ранее молодой человек два раза занимал призовые места на чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса» по стандартам WorldSkills.

«Обучение нравится, пока осваиваю станок, вытачиваю первые детали по эскизам наставника. Скоро начну посещать теоретические занятия и знакомиться с инструментом. В перспективе планирую стать токарем на станках с числовым программным обеспечением», — поделился Максим Маров.

Напомним, на этой неделе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве пяти индустриальных парков в регионе. На их территории будут предусмотрены места для проживания и обучения специалистов

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».