Центр обслуживания грузовиков создаст 30 рабочих мест в Бронницах | 360°

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Центр обслуживания грузовиков создаст 30 рабочих мест в Бронницах

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Земельный участок без проведения торгов получит компания «ПроЛив», которая реализует инвестиционный проект в Бронницах. Здесь построят административно-деловой центр с техническими помещениями для обслуживания большегрузных автомобилей.

«Объем инвестиций в проект компании „ПроЛив“ составит 200 миллионов рублей. На новом предприятии будет создано 30 рабочих мест. Плановый срок ввода центра в эксплуатацию — 2025 год», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Компания «ПроЛив» получит землю в аренду сроком на 4,5 года. Если все условия соглашения инвестором будут выполнены, он сможет выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости.

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Зампред Зиновьева напомнила, что упрощенная процедура передачи земельных участков в аренду применяется в Московской области в отношении масштабных инвестпроектов. В 2021 году Мининвест заключил соглашения с 18 компаниями о реализации проектов на переданных участках. Общий объем заявленных инвестиций составил 14,4 миллиарда рублей. По итогам реализации этих проектов в регионе будет создано 3200 рабочих мест.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с января регион привлек в экономику 500 миллиардов рублей. Цель — триллион рублей за год.

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