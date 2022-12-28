28 декабря 2022, 11:52
Центр по борьбе со СПИДом построят в Котельниках к середине 2023 года
Строительство филиала центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями продолжается в микрорайоне Силикат в Котельниках. Его готовность составила 65%, а завершить работы планируют к середине 2023 года.
Как рассказали в Минстройкомплексе Подмосковья, над строительством трудятся 80 человек и две единицы техники.
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«Ведутся фасадные и отделочные работы, устройство внутренних перегородок и стен, монтаж инженерных сетей и благоустройство территории. В ближайшее время строители приступят к монтажу лифтового оборудования», — рассказали в ведомстве.
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Учреждение появится в Котельниках по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств. В центре смогут принимать до 360 пациентов в смену.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.
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