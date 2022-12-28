Подмосковье 28 декабря 2022, 11:52 Центр по борьбе со СПИДом построят в Котельниках к середине 2023 года

Читать 360tv в

Строительство филиала центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями продолжается в микрорайоне Силикат в Котельниках. Его готовность составила 65%, а завершить работы планируют к середине 2023 года.

Как рассказали в Минстройкомплексе Подмосковья, над строительством трудятся 80 человек и две единицы техники.

Реклама

«Ведутся фасадные и отделочные работы, устройство внутренних перегородок и стен, монтаж инженерных сетей и благоустройство территории. В ближайшее время строители приступят к монтажу лифтового оборудования», — рассказали в ведомстве.

Реклама

Учреждение появится в Котельниках по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств. В центре смогут принимать до 360 пациентов в смену.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.