Центр переработки рыбы создаст 180 рабочих мест в Богородском округе

Крупный центр переработки рыбы и морепродуктов откроют в Богородском округе. Построить его запланировали к осени 2024 года. Здесь создадут 180 рабочих мест.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, это большой инвестиционный проект.

Чтобы его реализовать, компании «РРК Логистик» выделили три земельных участка из собственности региона.

«Передача земли инвесторам Подмосковья без торгов — одна из эффективных мер государственной поддержки, которую мы предоставляем» — рассказала Адигамова.

Приступить к строительству запланировали в 2022 году. Это будет производственно-складской комплекс.

В центре смогут хранить и перерабатывать не только рыбу с морепродуктами, но и другие сельхозпродукты. В создание комплекса вложат около 1,7 миллиарда рублей.