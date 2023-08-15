Подмосковье 15 августа 2023, 15:40 Центр переработки металлопроката в Богородском округе создаст 100 рабочих мест телеканал 360

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Многопрофильный центр переработки металлопроката с покрытием откроют в Богородском округе к 2026 году. Предприятие создаст около 100 рабочих мест.

Новое производство построят в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль». Оно будет находиться рядом с промышленным центром обработки металлов «Электроугли».

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Там планируется выпускать кровельные и фасадные изделия. Например, профилированные настилы, металлочерепицу, сайдинги, штакетники и изделия по индивидуальным заказам.

Объем переработки в год будет достигать более 150 тысяч тонн, а инвестиции в проект составят два миллиарда рублей.

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