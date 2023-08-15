15 августа 2023, 15:40
Центр переработки металлопроката в Богородском округе создаст 100 рабочих мест
Многопрофильный центр переработки металлопроката с покрытием откроют в Богородском округе к 2026 году. Предприятие создаст около 100 рабочих мест.
Новое производство построят в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль». Оно будет находиться рядом с промышленным центром обработки металлов «Электроугли».
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Там планируется выпускать кровельные и фасадные изделия. Например, профилированные настилы, металлочерепицу, сайдинги, штакетники и изделия по индивидуальным заказам.
Объем переработки в год будет достигать более 150 тысяч тонн, а инвестиции в проект составят два миллиарда рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.
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