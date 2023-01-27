Подмосковье 27 января 2023, 20:54 Центр патриотического воспитания Подмосковья пригласил на работу студентов МГОПУ

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Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Одинцове за три года расширился. С 600 курсантов в корпусе появились 1,5 тысячи, из-за чего стало не хватать вожатых. Сейчас учреждение приглашает на работу студентов областного педагогического университета.

В центре старшеклассники и студенты колледжей Москвы и Подмосковья могут пройти курсы по начальной военной подготовке.

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«Когда мы говорим о начальной военной подготовке, люди представляют себе что-то примитивное, похожее на строевую, изучение устава и сборку-разборку автомата. На самом деле все гораздо многограннее», — заявила директор центра Дарья Борисова.

Из-за расширения «Авангард» постоянно ищет новые кадры, заключает соглашения с ведущими вузами страны, чтобы на работу устраивались квалифицированные специалисты. Сегодня договор о сотрудничестве подписали с Московским государственным областным педагогическим университетом.

«Мы делаем большую ставку на сотрудничество именно с этим педагогическим вузом, потому что он является для нас опорным», — добавила Борисова.

Студентов педагогического познакомили с «Авангардом» на профориентационной лекции. На мероприятии присутствовали порядка 500 человек, большинство из них — заочники. Представители организации рассказали, что центр предлагает конкурентную зарплату, униформу, стабильный график, психологические тренинги и даже хореографический класс.

«На самом деле это очень хорошая затея. Я рада, в принципе, что такое происходит, потому что у студентов появляется очень много возможностей развиваться так, как они хотят», — заявила студентка МГОПУ Елизавета Родина.

Кроме различных факультативов, в центр регулярно приглашают политических деятелей, журналистов, актеров и других. Это делается для того, чтобы работа для новых специалистов была интересной.

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