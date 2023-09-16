Подмосковье 16 сентября 2023, 15:33 Центр патриотического воспитания молодежи открыли в Химках Pxhere

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Во Дворце культуры «Родина» в Химках открыли Центр патриотического воспитания молодежи. Занятия в клубе начались под руководством участника СВО Владимира.

На первой встрече он поделился принципами ориентирования на открытой местности и рассказал несколько личных историй. Также участники беседы подготовили рисунки и письма для бойцов в рамках акции «Письмо солдату».

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«Создание центра обеспечивает важную связь поколений, сохранение памяти о боевых традициях, воспитание молодежи на конкретных примерах чувства патриотизма, гражданского самосознания и готовности к защите Родины», — отметили в управлении культуры администрации округа.

Сегодня активные жители Химок оказывать помощь участникам СВО ежедневно. Волонтеры плетут маскировочные сети, а также собирают и отправляют гуманитарные грузы в виде лекарств, газовых наборов, предметов личной гигиены и многого другого.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Там помогают военнослужащим и членам их семей в решении важных вопросов.

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