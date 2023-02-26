Подмосковье 26 февраля 2023, 16:18 Центр патриотического направления «Аквариум» в Воскресенске отметил юбилей

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Центру патриотического направления «Аквариум» в Воскресенске исполнилось 10 лет. В нем занимаются более 100 детей.

«Ведется патриотическая работа с детьми, с молодежью. Изучаются такие направления, как огневая подготовка, тактическая подготовка, парашютная подготовка», — сообщил председатель центра Андрей Буряк.

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По словам зампредседателя центра Василия Мусатова, сейчас на передовой находятся отцы, братья и дети.

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«В будущем их кто-то должен заменить. Встать на стражу нашей отчизны. Важно заниматься патриотическим направлением, воспитывать, развивать не только физически, но и духовно», — сообщил Василий Мусатов.

Воспитанники клуба постоянно участвуют в соревнованиях, слетах и вахтах памяти. Каждый из них чтит историю родного края, уважает свое окружение и знает, чего хочет в будущем.

«Был 2019 год. Я только поступил в кадетскую школу, мама меня отправила в лагерь. И еще мне стало известно, что проводятся здесь занятия. Начал заниматься. В восьмом классе буду идти на летчика военного училища», — рассказал воспитанник центра Артем Северин.

Десять лет назад центр патриотической направленности «Аквариум» начинался с военно- полевых сборов, где опытные инструкторы занимались воскресенскими мальчишками и девчонками, в числе которых были и те, кого называли трудными подростками. Из года в год география участников этих сборов расширялась. Большая часть инструкторского состава «Аквариума» — участники боевых действий, прошедшие горячие точки Афганистана и Чечни.

В день юбилея вспомнили основателя центра — ветерана Афганского конфликта Евгения Балицкого.

«Для меня это очень важно, потому что создатель „Аквариума“ — мой крестный Балицкий Евгений, он меня и привел», — сообщила Мария Салихова.

Сегодня «Аквариум» принимал поздравления и слова благодарности за воспитание подрастающего поколения. Грамотами и наградами отметили инструкторский состав и тех, кто помогает центру.

Также в центре организовали пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

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