Плюс 1500 рабочих мест. Новый логистический центр откроют в Дмитрове

В Дмитровский городской округ продолжает приходить крупный бизнес. Например, в этом году там начнет работу новый терминально-логистический центр «Белый раст». Подробнее о проекте расскажет «360».

«Белый раст» — это масштабный инвестиционный проект РЖД и крупной китайской логической компании. Благодаря центру в Подмосковье появятся новые рабочие места и инвестиции.

«Фактически это железнодорожный терминал, позволяющий принимать контейнерные поезда. Это нам обеспечит почти 1,5 тысячи новых рабочих мест, а если говорить по инвестициям, то это более 20 миллиардов рублей», — рассказал глава муниципалитета Илья Поночевный в эфире телеканала «360».

Это не единственный крупный проект в Дмитрове. Например, в октябре этого года в городском округе открыли новый распределительный центр «Северная звезда». Комплекс принадлежит компании «Леруа Мерлен». Площадь центра 140 тысяч квадратных метров. Его мощностей хватит на то, чтобы обслуживать 1,5 тысячи поставщиков. К 2021 году комплекс обеспечит работой тысячу человек.

Источник фото: телеканал «360»

Также в муниципалитете заработает завод по производству труб для жилых домов «Дмитровский металлоцентр». «Почти 600 тысяч тонн эта компания будет производить у нас, в Дмитровском городском округе. 700 миллионов рублей — их инвестиции. И создание рабочих мест — 600 мест», — добавил Илья Поночевный.

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До конца года будет также открыта свободная экономическая зона «Кашира».

«Особенно удаленные территории требуют к себе специального внимания, специальных условий, потому что там запрос на создание новых предприятий просто огромен. И мы должны находить способы, методы привлечения инвестиций, создания новых предприятий. Это значит, что нужно помогать, содействовать инвестору, уделять ему внимание, ну а на федеральном, региональном уровне существуют программы, которые поддерживают, дают дополнительные средства на реализацию масштабных проектов», — подытожил губернатор Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Создание вакансий и привлечение инвестиций — одни из ключевых целей Московской области. За сравнительно небольшой срок регион сильно продвинулся в этом вопросе. Например, в Подмосковье построили заводы и склады такие крупные игроки рынка, как Barilla, Mercedes-Benz и Wildberries.