Подмосковье 16 июня 2023, 13:42 Центр онкотераностики построят в Одинцове по соглашению на ПМЭФ Андрей Воробьев подписал на ПМЭФ соглашение о центре онкотераностики в Одинцове

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Лечить онкологические заболевания с применением ядерной медицины начнут в новом Центре онкотераностики в Одинцовском городском округе. Его построят к концу 2025 года. Соглашение о запуске проекта на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и директор по развитию ООО «ХАВЕН» Татьяна Патрушева.

«Новый проект позволит выявлять и лечить онкологические заболевания современными методами ядерной медицины. А значит, поможет сохранить больше жизней и вернуть людям здоровье», — объявил губернатор Московской области.

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Центр онкотераностики возведут на территории клинического госпиталя «Лапино» в Одинцовском городском округе к концу 2025 года. В нем запустят отделения ПЭТ/ОФЭКТ-диагностики, брахитерапии, радио-фармацевтики, радионуклидной и лучевой терапии.

Андрей Воробьев напомнил, что группа компаний «Мать и дитя», в которую вошла «ХАВЕН», начала работать в Подмосковье больше 10 лет назад, и теперь «Лапино» — медицинский кластер с тремя корпусами площадью в 65 тысяч квадратных метров, прогрессивными методами лечения мирового уровня. В создание Центра онкотераностики вложат пять миллиардов рублей, его открытие обеспечит 130 рабочих мест.

«Здесь медицина для всей семьи, причем на уровне мировых стандартов», — добавил Андрей Воробьев.

В 2020 году группа компаний запустила онкологический стационар, который специализируется на онкохирургии и лекарственной терапии, сказала Татьяна Патрушева. Строительством Центра онкотераностики «Мать и дитя» замкнет цикл лечения онкологических заболеваний.