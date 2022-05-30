facebook_pixel
    30 мая 2022, 17:15

    Центр амбулаторной онкологической помощи появился в Мытищах

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Мытищах. Врачи смогут принимать около 100 пациентов в день.

    Центр амбулаторной онкологической помощи появился в Мытищах | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, ЦАОП сделал помощь в Мытищах доступнее.

    Важно выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, когда они более эффективно поддаются лечению, и сеть таких центров очень в этом помогает

    Светлана Стригункова.

    Стригункова напомнила, что с начала года центры открыли в Солнечногорске, Химках и других округах.

    «Всего в регионе работает 22 таких центра», — уточнила она.

    Центр амбулаторной онкологической помощи появился в Мытищах | Изображение 2

    Там жители могут пройти химиотерапию, исследования крови, электрокардиографию, сделать КТ, рентген, УЗИ.

    Попасть к онкологу можно по назначению от терапевта или узкопрофильного специалиста поликлиники.

    Доступна и самозапись через «Госуслуги» Подмосковья, а также по телефону 122.

    Центр амбулаторной онкологической помощи располагается по адресу: Мытищи, улица Воровского, строение 2.