Центр амбулаторной онкологической помощи появился в Мытищах

Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Мытищах. Врачи смогут принимать около 100 пациентов в день.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, ЦАОП сделал помощь в Мытищах доступнее.

Важно выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, когда они более эффективно поддаются лечению, и сеть таких центров очень в этом помогает Светлана Стригункова.

Стригункова напомнила, что с начала года центры открыли в Солнечногорске, Химках и других округах.

«Всего в регионе работает 22 таких центра», — уточнила она.

Там жители могут пройти химиотерапию, исследования крови, электрокардиографию, сделать КТ, рентген, УЗИ.

Попасть к онкологу можно по назначению от терапевта или узкопрофильного специалиста поликлиники.

Доступна и самозапись через «Госуслуги» Подмосковья, а также по телефону 122.

Центр амбулаторной онкологической помощи располагается по адресу: Мытищи, улица Воровского, строение 2.