Центр онкологической помощи открыли в Красногорске

Новый центр для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями открыли в Красногорске. Жители смогут пройти обследования и узнать точные диагнозы.

Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, в центре жителям предложат все виды диагностики.

Это КТ, МРТ, маммография, эндоскопические и ультразвуковые исследования, рентгены.

Мы развиваем онкопомощь в регионе: закупаем новое оборудование, привлекаем сотрудников, открываем центры по амбулаторной помощи Светлана Стригункова.

По ее словам, за короткое время удастся не только пройти все исследования, но и приступить к лечению.

«Важно максимально быстро начать качественную терапию», — напомнила Стригункова.

В этом же месте появился дневной стационар на 10 коек, где пациенты смогут пройти лекарственную противоопухолевую терапию.