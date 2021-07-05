Центр онкологической помощи открыли в Красногорске
Новый центр для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями открыли в Красногорске. Жители смогут пройти обследования и узнать точные диагнозы.
Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, в центре жителям предложат все виды диагностики.
Это КТ, МРТ, маммография, эндоскопические и ультразвуковые исследования, рентгены.
Мы развиваем онкопомощь в регионе: закупаем новое оборудование, привлекаем сотрудников, открываем центры по амбулаторной помощи
По ее словам, за короткое время удастся не только пройти все исследования, но и приступить к лечению.
«Важно максимально быстро начать качественную терапию», — напомнила Стригункова.
В этом же месте появился дневной стационар на 10 коек, где пациенты смогут пройти лекарственную противоопухолевую терапию.