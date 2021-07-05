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    05 июля 2021, 16:41

    Центр онкологической помощи открыли в Красногорске

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новый центр для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями открыли в Красногорске. Жители смогут пройти обследования и узнать точные диагнозы.

    Центр онкологической помощи открыли в Красногорске | Изображение 1

    Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, в центре жителям предложат все виды диагностики.

    Это КТ, МРТ, маммография, эндоскопические и ультразвуковые исследования, рентгены.

    Мы развиваем онкопомощь в регионе: закупаем новое оборудование, привлекаем сотрудников, открываем центры по амбулаторной помощи

    Светлана Стригункова.

    По ее словам, за короткое время удастся не только пройти все исследования, но и приступить к лечению.

    «Важно максимально быстро начать качественную терапию», — напомнила Стригункова.

    В этом же месте появился дневной стационар на 10 коек, где пациенты смогут пройти лекарственную противоопухолевую терапию.