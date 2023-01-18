Подмосковье 18 января 2023, 22:45 Центр онкологической помощи в Химках начал принимать более 170 пациентов в день после реконструкции

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В Химках недавно после глобальной реконструкции открылся Центр онкологической помощи. Здесь принимают около 170 пациентов в день, таких показателей удалось достичь благодаря новому оборудованию, рассказали представители медучреждения.

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«В пандемию наше отделение „кочевало“ по больницам, потому что везде оборудовались ковидные корпуса, а у наших подопечных сниженный иммунитет. Чтобы они не заразились, приходилось переезжать. До окончания реконструкции мы работали в поликлинике № 5. Там не хватало профильного оборудования», — рассказала старшая медсестра центра амбулаторно-онкологической помощи Химкинской областной больницы Ирина Тальянова.

В отремонтированном здании медучреждения есть гастроскопия, колоноскопия, УЗИ, КТ и кабинеты забора крови. Это помогает специалистам быстрее ставить диагноз.

«Ежедневно мы принимаем до 150 пациентов и порядка 20 обслуживаем в дневном стационаре. Проводим химиотерапию, гормонотерапию. В штате шесть онкологов, в дневном стационаре два химиотерапевта и медсестры», — уточнила Ирина Тальянова.

Также старшая медсестра Центра отметила, что при работе с пациентами с онкологией главное — это человеческая доброта, важно, чтобы больной видел участие и поддержку в лице медперсонала.

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