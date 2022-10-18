Центр обучения предпринимателей заработал в Подмосковье | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 11:40 Центр обучения предпринимателей заработал в Подмосковье

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Центр обучения предпринимателей и сотрудников «Мой бизнес» заработал в Подмосковье. Опытом с участниками будет делиться эксперт с сертификатом Корпорации МСП.

Для владельцев бизнеса доступны 12 тренингов. Среди них «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Сертификация и лицензирование» и другие. Программы уже прошли 400 человек.

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Отдельный тренинг создали для сотрудников центра «Мой бизнес». Они смогут пройти вебинары о мерах поддержки, партнерских сервисах и услугах, которые доступны предпринимателям Подмосковья. Аттестацию уже прошли 22 специалиста и еще 51 продолжает обучение.

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Стать участником программы можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.