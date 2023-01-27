Подмосковье 27 января 2023, 12:22 Центр обслуживания техники создаст свыше 200 рабочих мест в Домодедове

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Сервисно-логистический центр карьерной и дорожно-строительной техники построят в Домодедове. В нем смогут трудоустроиться более 200 человек. Запустить центр планируют до конца 2025 года.

Зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева рассказала, что инвестор вложит в предприятие около 300 миллионов рублей на первом этапе реализации проекта.

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«Новое предприятие позволит создать для жителей региона более 200 рабочих мест. Центр рассчитывают запустить до конца 2025 года», — рассказала она.

Группа компаний «Инструмент Логистик» занимается разработкой котлованов, вывозом грунта и строительством федеральных трасс. Ремонтная база компании находится в Воскресенске, а новый центр позволит расширить возможности сервисного обслуживания. Его оснастят высокотехнологичным оборудованием, рассказал заместитель генерального директора Михаил Елецкий. Он добавил, что сейчас компания владеет 160 единицами оборудования, это бульдозеры, экскаваторы, самосвалы и грунтовые катки.

«Только за прошлый год мы увеличили парк в три раза. Сейчас у нас значительно расширилась линейка китайской техники, поэтому мы планируем закупить и установить оборудование для ремонта этой техники», — рассказал он.

В Домодедове построят площадку под сервисную зону, а также три цеха по ремонту. Компания возьмет на работу слесарей, механиков и водителей, рассказал генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

«Сейчас в компании работает около 500 сотрудников. В перспективе ГК „Инструмент Логистик“ планирует увеличить количество спецтехники и оборудования для ее ремонта, а это, соответственно, позволит увеличить и количество рабочих мест для жителей Подмосковья», — подчеркнул он.

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