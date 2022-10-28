Центр обслуживания большегрузов создаст 30 рабочих мест в Бронницах | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 16:48 Центр обслуживания большегрузов создаст 30 рабочих мест в Бронницах

Читать 360tv в

Административно-деловой центр для обслуживания большегрузных авто появится в Бронницах. Под него по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева передали земельный участок площадью три гектара, сообщили в Минимуществе региона. В центре смогут трудоустроиться 30 человек.

Глава Минимущества Наталья Адигамова добавила, что управляющая компания «ПроЛив» будет впервые реализовывать инвестпроект в Подмосковье. В центре смогут обслуживать до 7,6 тысячи большегрузов в год.

Реклама

«Управляющая компания „ПроЛив“ не имеет опыта в части реализации проекта в Московской области, но при этом входит в группу компаний „ПроЛив“, которая имеет успешный опыт в реализации аналогичных проектов в Республике Беларусь по перевозке наливных грузов автоцистернами», — объяснила она.

Реклама

Зампред правительства Анна Кротова рассказала, что в проект инвестируют около 200 миллионов рублей.