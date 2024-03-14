Подмосковье 14 марта 2024, 16:32 Центр общественного наблюдения в Подмосковье оснастили передовой видеосистемой Телеканал «360»

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Центр общественного наблюдения за выборами заработал в Одинцове. Для наблюдателей подготовили рабочие места и видеостену, которая позволит в онлайн-режиме следить за происходящим на избирательных участках. Об этом сообщила первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева.

«Хотелось бы сделать акцент на качестве картинки, которую вы видите за моей спиной. Абсолютно уникальное качество. С любого участка можно взять не только видео, но и запись со звуком, и если есть какие-то сомнения, составить первичное мнение о том, что же в действительности происходит на участке», — прокомментировала Дмитриева.

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Центр будет работать все три дня голосования. В нем также сосредоточились все штабные общественные наблюдатели. Напомним, что с 2018 года Общественные палаты субъектов России стали полноценными субъектами общественного контроля за выборами. Так, на избирательных участках есть наблюдатели, которые представляют не только политические партии и кандидатов, но и гражданское общество.

Напомним, что поучаствовать в выборах президента России можно на избирательных участках и с помощью системы дистанционного электронного голосования с 15 по 17 марта.

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