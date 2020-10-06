Центр дополнительного образования на 825 мест построят в подмосковных Раздорах

Современный образовательный центр, рассчитанный на 825 мест, построят в подмосковной деревне Раздоры. Он появится на территории жилого комплекса «Спутник». В новом учреждении будут заниматься дети в возрасте от шести до 17 лет. Здесь же сделают большой спортивный блок.

Центр появится на территории жилого квартала. Он разместится на участке между МКАД и Мякининским шоссе. Об этом сообщил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Он станет частью комплекса общественных зданий и рекреационных зон этой застройки

Вблизи учреждения обустроят рекреационную зону для жителей домов. Сделают открытый амфитеатр, ярмарочные, спортивные и детские площадки, ландшафтный парк.

Можно будет прогуляться по озелененным крышам одноэтажных зданий. А в шаговой доступности расположатся как социальные, так и торговые центры.

Архитекторы разработали проект образовательного учреждения с учетом того, что его требовалось вписать в композицию парка.

Основным качеством внутренней планировки являются большие возможности: просто открыв двери, здесь удастся обеспечить как совместную, так и раздельную работу блоков. Об этом рассказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

В облике фасадов архитекторы подчеркнули дробность и многообъемность композиции, максимально интегрируя ее в рельеф парка. Объемы дифференцируются по материалам, фактурам Александра Кузьмина.

В качестве материалов используют светлую штукатурку, темную бетонную плитку под кирпич и панели с имитацией деревянной рейки — все это будет способствовать комфортному восприятию облика здания.