Центр дополнительного образования на 825 мест построят в подмосковных Раздорах
Центр появится на территории жилого квартала. Он разместится на участке между МКАД и Мякининским шоссе. Об этом сообщил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.
Он станет частью комплекса общественных зданий и рекреационных зон этой застройки
Вблизи учреждения обустроят рекреационную зону для жителей домов. Сделают открытый амфитеатр, ярмарочные, спортивные и детские площадки, ландшафтный парк.
Можно будет прогуляться по озелененным крышам одноэтажных зданий. А в шаговой доступности расположатся как социальные, так и торговые центры.
Архитекторы разработали проект образовательного учреждения с учетом того, что его требовалось вписать в композицию парка.
Основным качеством внутренней планировки являются большие возможности: просто открыв двери, здесь удастся обеспечить как совместную, так и раздельную работу блоков. Об этом рассказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.
В облике фасадов архитекторы подчеркнули дробность и многообъемность композиции, максимально интегрируя ее в рельеф парка. Объемы дифференцируются по материалам, фактурамАлександра Кузьмина.
В качестве материалов используют светлую штукатурку, темную бетонную плитку под кирпич и панели с имитацией деревянной рейки — все это будет способствовать комфортному восприятию облика здания.