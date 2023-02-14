Подмосковье 14 февраля 2023, 22:35 Центр образования № 1 в Ногинске капитально отремонтируют к новому учебному году

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Капитальный ремонт центра образования № 1 в Ногинске завершат до конца августа. Об этом сообщила пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

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Образовательное учреждение на улице Советской Конституции стало участником президентской программы капремонта объектов образования в 2022 году.

Общая площадь здания составляет почти три тысячи квадратных метров. Здесь заменят двери, потолки, инженерные сети и сантехнику, отремонтируют кабинеты, коридоры, спортзал и пищеблок со столовой. На строительной площадке задействованы более 50 рабочих.

Также для школьников в сентябре откроют новый учебный корпус на 400 мест. Здесь работы проводят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Строительная готовность объекта составляет 65%, уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что школу и детский сад в Павшинской Пойме достроят к осени 2024 года.

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