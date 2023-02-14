Подмосковье 14 февраля 2023, 17:03 Центр образования № 1 в Ногинске капитально отремонтируют к августу

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На улице Советской Конституции в Ногинске продолжается капитальный ремонт центра образования № 1. На данный момент строительная готовность учебного учреждения составляет 65%.

В 2022 году ногинский центр образования стал участником президентской программы капитального ремонта объектов образования. В учебном учреждении заменят инженерные сети, потолки, дверные блоки и сантехнику. Кроме того, будут отремонтированы кабинеты, коридоры, спортивный зал, пищеблок и столовая.

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«В настоящее время на площадке более 50 рабочих. Ведется монтаж потолков, устройство инженерных сетей, монтаж фасадных конструкций», — сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

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Центр образования на 400 мест отремонтируют к августу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что строительство школ и детских садов является приоритетным направлением в Подмосковье, так как число учеников в регионе постоянно растет.

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