Подмосковье 28 ноября 2023, 06:00 Центр обработки звонков ЦППК открыли в Подмосковье ЦППК

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ЦППК открыла центр обработки звонков. В кол-центре соискатели могут получить информацию по трудоустройству. О этом сообщили в Минтрансе Московской области.

На горячей линии в смене будут работать три-пять операторов. Средняя скорость обработки звонков составляет 1,5 минуты.

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«При этом сотрудники Центра обрабатывают не только сообщения, связанные с трудоустройством, но и звонки по вопросам МЦД и на другие темы. Звонки принимаются по номеру 8 800 301 00 00 с графиком работы МЦД — почти круглосуточно, с перерывом с 01:00 до 05:00», — уточнили в министерстве.

Сейчас в транспортной компании работает более 10 тысяч человек. Сейчас предприятию требуются кассиры, помощники машиниста электропоезда и другие специалисты. В среднем в месяц поступает 1,5 тысячи звонков от соискателей на эти вакансии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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