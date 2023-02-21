Подмосковье 21 февраля 2023, 15:55 Центр непрерывного повышения профмастерства станет агрегатором опыта лучших педагогов Подмосковья

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Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов Московской области станет агрегатором опыта лучших учителей. Проект поддерживает региональное министерство образования. Об этом в эфире «Область перемен. Подмосковье» сообщила начальник центра Лариса Кудрова. Второй гость программы — депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова — рассказала о реализации программы «Доступная среда».

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Повышение мастерства педагогов

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Подмосковья станет агрегатором опыта лучших учителей региона.

Специалисты собирают портфолио передовых работников для создания образовательного педагогического портала.

Начальник Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Лариса Кудрова подчеркнула, что работу учреждения поддерживает Министерство образования Подмосковья.

«Бывший студент, который приходит в школу, как правило, имеет большой багаж знаний. Наши вузы выпускают людей с большим количеством компетенций, однако мы видим, что практики не хватает. Именно этому учит центр непрерывного профмастерства», — отметила Лариса Кудрова.

Сейчас учреждение работает над повышением квалификации преподавателей, ведь от этого зависит уровень заработной платы.

«Доступная среда» в Подмосковье

С 2011 года в Московской области действует проект «Доступная среда». За это время в регионе многое сделали для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас в Подмосковье работают реабилитационные центры и мини-центры для инвалидов, действует много льгот.

«В регионе живут более 385 тысяч инвалидов. Нововведения разные, начиная от пандусов и заканчивая индукционной петлей для инвалидов с нарушением слуха. Шрифты Брайля, бегущие строки, специальные сотрудники, помогающие инвалидам получить услуги, транспортная инфраструктура», — сообщила в эфире «Область перемен. Подмосковье» член комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Татьяна Карзубова.

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