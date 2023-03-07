Подмосковье 07 марта 2023, 15:23 Центр неформального образования «Другой университет» для обучения волонтеров открыли в Подмосковье

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Волонтеры Подмосковья открыли центр подготовки активистов «Другой университет». Цель проекта — дать общественникам специальные знания и навыки, а также поддержать молодежные сообщества.

Инициативу поддержали Фонд президентских грантов и Министерство информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

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«Быть волонтером — это сложная, кропотливая, и очень ответственная работа, которая требует не только особого склада характера, но и особых знаний, навыков. Мы уверены, что „Другой университет“ способен их дать», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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Обучение уже прошли 17 активистов. В течение месяца они посещали очные занятия, знакомились с теорией и учились работать с аудиторией на практике. Восемь человек прошли финальную аттестацию и получили статус «тренер неформального образования».

«Наша основная задача — подготовить специалистов по работе с волонтерами, взрастить активистов и лидеров сообществ. Каждый, кто пройдет программу „Другой университет“, научится взаимодействовать с аудиторией и освоит современные подходы к работе с командой», — сказал руководитель «Волонтеров Подмосковья» Александр Толмачев.

Более подробную информацию о «Другом университете» можно прочитать в Telegram-канале , ВК-сообществе, а также на платформе движения «Волонтеры Подмосковья».

С прошлой осени волонтеры помогли почти 8,6 тысячи семей военнослужащих, более чем над 4,8 тысячи взяли шефство. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в деятельности активное участие принимают родные бойцов.