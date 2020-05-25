    25 мая 2020, 16:28

    Центр молодежного творчества Одинцова стал производить маски и защитные экраны

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    Подмосковные предприятия приспосабливаются к работе в условиях пандемии. В Одинцове Центр молодежного инновационного творчества «Роболатория» стал производить средства индивидуальной защиты.
    Центр молодежного творчества Одинцова стал производить маски и защитные экраны

    Кроме образовательной функции подмосковные ЦМИТы выполняют еще и производственную. В центрах могут производить продукцию, используя оборудование для 3D-печати, лазерной резки и фрезерной обработки.

    Одинцовский центр молодежного инновационного творчества «Роболатория» запустил производство бесконтактных открывателей дверей (тачеры), лицевых защитных щитков, защитных экранов для магазинов, комплектующих для защитных масок и самих масок.

    Но и обучение в центре не остановилось. Все кружки перешли в онлайн.

    «Пандемия, безусловно, нас коснулась. Очные кружки мы перевели на онлайн-платформы, производство же удалось переориентировать с изготовления моделей из дерева для обучения, на выпуск индивидуальных средств защиты», — уточнил генеральный директор центра Дмитрий Мартынов.

    Все желающие могут пройти краткосрочные курсы, которые подготовили в условиях пандемии. Дети смогут научиться робототехнике, программированию, 3D-моделированию и разработке мобильных приложений.

    Курсы доступны и для взрослых. Их научат создавать презентации, работать с дизайном и видеороликами. Все курсы доступны в онлайн-режиме.

    Сейчас в Подмосковье работают 18 Центров молодежного инновационного творчества.

    «Все ЦМИТы постепенно адаптируются к новым условиям работы и даже находят новые возможности. В этом году на развитие ЦМИТов в Подмосковье мы предусмотрели 28 миллионов рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.